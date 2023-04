Nouvel acte du feuilleton Mbappé, le Real Madrid prend rendez-vous

Thomas Bourseau

Malgré son choix de prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé aurait à présent des doutes sur les bienfaits de sa décision. De son côté, le Real Madrid pourrait se laisser tenter par une offensive dans un an.

Kylian Mbappé a fait un choix fort en mai 2021 en prolongeant son contrat au PSG et ce, malgré le fait que le Real Madrid lui faisait ouvertement la cour. La prolongation de contrat au Paris Saint-Germain a été mal reçue en Espagne puisqu’une plainte a été déposée auprès de l’UEFA concernant les pratiques financières du PSG. Alors que le déficit du club était important, les dirigeants ont bouclé une prolongation de contrat XXL à Mbappé.

Mbappé commencerait à regretter

Et à présent, il semblerait que Kylian Mbappé commence à regretter sa décision de rester au PSG et de ce fait, d’avoir recalé le Real Madrid. Au point où la Cadena SER a dernièrement révélé que le clan Mbappé prendrait de plus en plus en considération une éventuelle venue au Real Madrid en tant qu’agent libre à l’été 2024, moment où il déciderait alors de ne pas activer l’option présente dans son contrat pour une prolongation d’un an jusqu’en 2025.

Le Real Madrid prêt à lancer un assaut dans un an ?