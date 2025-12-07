Nouveau transfert en janvier : Le PSG fait une annonce !

Alexis Brunet

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs en Russie ont fait état d’un potentiel transfert de Matvey Safonov cet hiver. Il faut dire que le gardien de but ne joue pas beaucoup au PSG et qu’il pourrait donc être lassé de sa situation. Toutefois, selon le club de la capitale, cela ne serait que des spéculations.

Samedi soir, contre le Stade Rennais, ce n’est pas Lucas Chevalier qui gardait les cages du PSG. Le Français qui avait encore mal à la cheville devait laisser sa place à Matvey Safonov. L’international russe a très bien assuré l’intérim, puisqu’il a brillé en multipliant les parades de grandes classes et en gardant sa cage inviolée (5-0).

Safonov sur le départ ? Une victoire qui a dû faire du bien à Matvey Safonov car jusqu’alors il n’avait pas disputé la moindre minute cette saison avec le PSG. Un rôle de numéro deux derrière Lucas Chevalier qui ne plait pas tellement à l’ancien joueur de Krasnodar car certaines rumeurs en Russie ont fait état d’un possible départ de Paris dès cet hiver pour aller chercher plus de temps de jeu ailleurs.