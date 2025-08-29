Nouveau transfert à l’OM : Un champion du Monde en approche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouvelles recrues dans cette dernière ligne droite du mercato estival, l’OM est désormais annoncé sur les traces de Benjamin Pavard. L’international français, champion du Monde 2018 avec les Bleus, serait toutefois une piste onéreuse mais pas forcément impossible à boucler selon les dernières informations données sur RMC Sport.

Après Olivier Giroud au LOSC, Paul Pogba à l’AS Monaco et Florian Thauvin au RC Lens, l’OM va-t-il lui aussi recruter son champion du Monde 2018 cet été ? Le nom de Benjamin Pavard (29 ans, Inter Milan) a été évoqué ces dernières heures pour venir renforcer le défense marseillaise, et le journaliste Fabrice Hawkins a livré ses informations mercredi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport, au sujet de Pavard à l’OM.

« Ça coûte plus de 30M€ » « Le problème avec Ordonez c'est que c'est très cher. Ça coûte plus de 30M€ et aujourd'hui l'OM ne les a pas. Ils ont proposé plusieurs montages, pour l'instant ça ne passe pas. Donc Benjamin Pavard, c'est une idée, mais ça pose aussi des soucis financiers. Comment ils trouvent un montage pour le recruter ? Donc oui c'est intéressant, maintenant, est-ce que Marseille à la capacité financière de le recruter ? Ce n'est pas certain », indique le journaliste de RMC.