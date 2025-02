Nouveau salaire pour les stars du PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma serait parti pour prolonger. En position de force lors de son arrivée libre et gratuite à Paris le 1er juillet 2021, le portier italien doit désormais se plier aux nouvelles règles du club de la capitale. En effet, les hautes sphères du PSG ont appliqué une toute nouvelle politique salariale.

Lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG, et ce, parce que son contrat avec l'AC Milan s'est achevé le 30 juin de cette année-là. Lié au club de la capitale jusqu'en 2026, le gardien numéro un de Luis Enrique ne devrait pas faire ses valises de si-tôt.

Le PSG a lancé une révolution salariale

D'après les indiscrétions de RMC Sport, Gianluigi Donnarumma et le PSG voudraient poursuivre leur aventure ensemble. Ainsi, l'écurie rouge et bleu échangerait régulièrement avec Enzo Raiola - le représentant du joueur - et ce, pour qu'il prolonge son bail. D'ailleurs, les deux parties seraient confiantes et optimistes sur ce dossier. Toutefois, Gianluigi Donnarumma doit faire une grosse concession pour rempiler au PSG, au même titre que tous ses coéquipiers.

PSG : Donnarumma n'est plus en position de force

A en croire RMC Sport, l'une des clés de la prolongation de Gianluigi Donnarumma est la nouvelle politique salariale du PSG. Arrivé en position de force à Paris grâce à son arrivée libre et gratuite, l'international italien a pu recevoir une belle prime à la signature lissée sur la durée de son contrat. Toutefois, les nouveaux contrats du club rouge et bleu ont désormais une partie fixe et une partie variable en fonction des performances et du nombre de matchs joués. Le clan Donnarumma doit donc accepter de signer un tel bail, qui n'est pas du tout classique. Mais le joueur a récemment fait part de son ambition de rester au PSG. Il sait donc ce qui lui reste à faire.