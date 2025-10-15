Nouveau coup à la Greenwood, l’OM est prévenu !

Axel Cornic

Le mercato estival s’est terminé il y a seulement quelques semaines, mais Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient déjà commencé à cocher des noms pour l’été prochain. Cela serait notamment le cas de Brooke Norton-Cuffy, ancien prodige d’Arsenal qui s’est révélé en Serie A ces derniers mois, sous les couleurs du Genoa.

Après la première saison de Roberto De Zerbi, on annonçait un été très calme à Marseille. C’est tout l’inverse qui s’est passé, puisque l’OM a enregistré pas moins d’une douzaine de recrues au cours du dernier mercato avec notamment Igor Paixão, plus gros transfert de l’histoire du club. Et dans un an, ça pourrait bien être pareil.

L’OM en pince pour Brooke Norton-Cuffy En tout cas, les premières pistes pour le prochain mercato estival commencent déjà à fuiter, puisqu’en Italie on assure que l’OM serait sur les traces de Brooke Norton-Cuffy. Latéral droit de 21, l'ancien d’Arsenal a dû imiter Mason Greenwood et quitter la Premier League pour exploser, avec d’excellentes prestations du côté du Genoa.