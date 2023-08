Neymar veut partir, le PSG va lui faire un cadeau

Alexis Brunet

Ce lundi, le PSG a officialisé l'arrivée de Gonçalo Ramos. L'attaquant sera donc le nouveau buteur du club de la capitale. Et il y a des chances pour que le Portugais n'évolue pas avec Neymar. En effet, le Brésilien aurait fait part de son envie de quitter Paris à sa direction. Il se pourrait que cela soit possible, car les dirigeants parisiens seraient prêts à faire un effort sur l'indemnité demandée, ou bien sur la forme de l'opération.

À quoi va ressembler l'attaque du PSG la saison prochaine ? On commence à avoir quelques éléments de réponse. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé la signature de Gonçalo Ramos. Le Portugais prendra la pointe du 4-3-3 de Luis Enrique, et il devient donc le buteur tant recherché par Paris.

Neymar veut quitter le PSG

Après Ramos en pointe, la prochaine officialisation du PSG devrait être Ousmane Dembélé. Le Français serait déjà d'accord avec Paris, et selon les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, il devrait s'engager officiellement dans les touts prochains jours avec le PSG. Il prendra normalement la place laissée vacante par Lionel Messi, à droite de l'attaque du club de la capitale.

L'entraineur du PSG fixe une condition étonnante pour Neymar https://t.co/HtZHILYFoe pic.twitter.com/dheVOlsj3k — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Le PSG est prêt à faciliter le départ de Neymar