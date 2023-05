Neymar : Surprise, le patron du PSG négocie un transfert

Thomas Bourseau

Le contrat de Neymar court jusqu’en juin 2027 au PSG. Pour autant, il semblerait que le Brésilien ait peu de chance de l’honorer jusqu’à son terme à en croire Julien Laurens. Le journaliste évoque même des discussions avec Chelsea.

Entre le PSG et Neymar, il semblerait que le divorce soit en passe d’être prononcé. Quid de Lionel Messi… L’Argentin, de par sa suspension disciplinaire de deux semaines après sa visite non autorisée en Arabie saoudite lundi, est écarté du PSG et sa paye est également suspendue. Il pourrait en être de même pour sa prime d’éthique. En fin de contrat le 30 juin prochain, Messi est bien parti pour quitter le PSG en tant qu’agent libre. Pour ce qui est de Neymar, la relation entre les deux camps ne serait pas aussi entachée, mais l’urgence de son départ demeurerait la même.

Julien Laurens l’affirme, le PSG tentera encore de vendre Neymar

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait déjà souhaité tourner la page Neymar dès son arrivée au Paris Saint-Germain en juin 2022. Néanmoins, la volonté du Brésilien a mis à mal les plans du club de la capitale. Résultat, Neymar est resté. Et alors que le mercato approche à grands pas, les plans du PSG le concernant n’ont pas changé selon Julien Laurens. « Ils ont essayé de vendre Neymar l'été dernier. Ils essaieront de le vendre à nouveau cet été ».

«Le propriétaire de Chelsea, a déjà rencontré Nasser Al-Khelaïfi»