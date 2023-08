Neymar reçoit deux offres, le PSG va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, ça devrait sérieusement bouger du côté du PSG, notamment dans le sens des départs. Si le feuilleton Mbappé semble avoir du mal à se décanter, pour Neymar en revanche, cela devrait s'accélérer. Et pour cause, les deux parties s'accordent sur l'idée d'un départ, et le numéro 10 de la Seleçao aurait même des touches concrètes à l'étranger. A lui de trancher.

Cette fois-ci, ça sent vraiment la fin pour Neymar au PSG. La star brésilienne dont le contrat s'achève en juin 2027, souhaite partir et le club de la capitale ouvre la porte à son transfert. C'est bien la première fois que les deux parties sont d'accord sur le mercato. En 2019, lorsque Neymar faisait le forcing pour retourner au FC Barcelone, le PSG avait repoussé les offres alors qu'en 2022, lorsque le club de la capitale cherchait une solution pour un transfert, c'était le Brésilien qui avait repoussé l'idée d'un départ. Mais cet été, la donne a changé.

Le PSG et Neymar sont sur la même longueur d'onde

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, que ce soit le PSG ou Neymar, les deux parties sont d'accord qu'un transfert d'ici le 31 août est la meilleure solution. Dans cette optique, tout le monde travaille afin de trouver une solution le plus rapidement possible. Encore faut-il savoir quel club décidera de miser sur Neymar.

L'Arabie Saoudite et la MLS ont dégainé pour Neymar