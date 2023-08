Neymar - PSG : Les révélations sur un transfert légendaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, le PSG n'a hésité à faire sauter la clause libératoire de Neymar en déboursant 222M€. Un transfert qui est toujours le plus important de l'histoire du football. André Cury, qui était alors recruteur en Amérique du Sud pour le FC Barcelone, raconte les coulisses du départ du Brésilien qui aurait été influencé par son entourage.

Humilié par le FC Barcelone lors de la fameuse remontada, le PSG a voulu rapidement frappé très fort pour faire oublier cet échec. Et quoi de mieux que de se venger en récupérant le principal artisan de cette élimination, à savoir Neymar. Et le club de la capitale n'a pas hésité à frapper très fort en faisant sauter la clause libératoire du Brésilien fixée à 222M€. Recruteur pour le FC Barcelone à l'époque, André Cury raconte les coulisses de ce transfert qui reste toujours le plus important de l'histoire du football.

PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Neymar https://t.co/EGyAUISm29 pic.twitter.com/CFMNAILovD — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

«L'histoire de Neymar pourrait faire l'objet d'un livre entier»

« C'est une bonne chose. L'histoire de Neymar pourrait faire l'objet d'un livre entier. Quand il est arrivé au Barça, c'était très spécial parce qu'il est arrivé en refusant 100M€ du Real Madrid, Neymar avait 21 ans à l'époque et il a fait un geste que peu de gens feraient. Même s'il avait une grande confiance en son football, je doute que quelqu'un le fasse. C'est pourquoi je le respecte beaucoup, et il a laissé 222M€ dans la cagnotte après avoir remporté la Ligue des champions et dix autres titres. Il a également fait connaître sa marque au monde entier », assure-t-il dans des propos accordés à Mundo Deportivo , avant de poursuivre.

«Neymar était également jeune et a été influencé par son entourage»