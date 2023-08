PSG : Surprise, Dembélé se voit offrir 100M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé tout proche d’un transfert au PSG qui semble désormais imminent, Ousmane Dembélé a également la cote loin de l’Europe. En effet, le FC Barcelone aurait reçu une offre surprise de la part du club saoudien d’Al-Hilal qui propose d’ailleurs une fortune à l’attaquant français pour relancer son transfert.

Le PSG met actuellement le paquet pour renforcer son attaque ! À en croire les dernières tendances, Gonçalo Ramos (Benfica Lisbonne) n’est plus qu’à un pas d’une arrivée au Parc des Princes, au même titre qu’Ousmane Dembélé qui souhaite quitter le FC Barcelone au plus vite pour régler son transfert. Mais un nouvel élément vient tout relancer pour l’attaquant français…

Al-Hilal propose 100M€ par an à Dembélé

En effet, comme l’a révélé Foot Mercato, Al-Hilal aurait formulé une offre conséquente au FC Barcelone pour Ousmane Dembélé, plus élevée que celle du PSG, et le club saoudien proposerait également un salaire de 100M€ à l’international français en plus d’une commission annuelle de 50M€. En clair, un contrat en or.

Barcelone privilégie l’Arabie Saoudite