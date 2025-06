Neymar - Mourinho : Le transfert que personne n'a vu venir !

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Santos, Neymar changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas. Alarmé par la situation de la star brésilienne, José Mourinho voudrait en profiter pour l'attirer vers Fenerbahçe lors de ce mercato. Reste à savoir si Neymar est prêt à migrer vers la Turquie.

Lié à Santos jusqu'au 30 juin, Neymar partira librement et gratuitement à l'intersaison s'il ne rempile pas. Ce qui n'a pas du tout échappé à José Mourinho , l'entraineur de Fenerbahçe .

Neymar et Mourinho réunis en Turquie ?

Selon les informations de Fanatik, la direction de Fenerbahçe serait emballée par l'idée de recruter Neymar. Conscient de la situation contractuelle du numéro 10 de Santos, le club emmené par José Mourinho verrait d'un bon œil l'idée de le recruter pour 0€. Reste à savoir si le Special One réussira à trouver les mots pour convaincre l'ancienne star du PSG de déménager en Turquie. Pour rappel, Neymar a évolué à Paris pendant six saisons (entre 2017 et 2023).