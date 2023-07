Neymar - Mbappé : Le PSG donne la réponse pour un transfert

Thibault Morlain

C’est donc ce mercredi 19 juillet que le PSG a officialisé le retour de Xavi Simons. Le club de la capitale a activé son option de rachat pour le faire revenir du PSV Eindhoven. Mais voilà que le Néerlandais a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et si le PSG avait par la même occasion vendu la mèche pour l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé ? Explications.

Ça fait maintenant 7 recrues pour le PSG lors de ce mercato estival. En effet, le club de la capitale a déboursé 6M€ pour rapatrier Xavi Simons du PSV Eindhoven. Mais le Néerlandais ne reportera pas tout de suite le maillot parisien, puisque comme cela avait été annoncé précédemment, il a été prêté au RB Leipzig, sans option d’achat, pour la saison à venir.

Xavi Simons out, Neymar et Mbappé in ?

Xavi Simons prêté par le PSG au RB Leipzig, cela en dirait beaucoup sur la suite du mercato de Neymar et Kylian Mbappé. En effet, ces derniers jours, il avait été révélé par Fabrizio Romano que le sort du Néerlandais dépendait des deux stars parisiennes. Alors que Xavi Simons aurait pu rester à Paris si le Brésilien ou le Français avait prévu de partir, un prêt du milieu offensif revenait à dire que ni Neymar ni Mbappé ne partirait.

