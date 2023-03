Neymar : Le PSG veut s'en débarrasser, une légende intervient

Thibault Morlain

Blessé à la cheville, Neymar en aurait terminé avec sa saison au PSG. Et la question est de savoir si on le reverra avec le club de la capitale. En effet, un départ du Brésilien est annoncé pour cet été. Le Qatar ne compterait plus vraiment sur Neymar pour l'avenir, mais voilà que du côté de Raï, légende brésilienne du PSG, on a apporté son soutien au numéro 10 parisien.

Du côté du PSG, on grosse reconstruction pourrait avoir lieu cet été. Ça devrait bouger au sein de l'effectif et parmi les départs évoqués, les regards se tournent notamment vers... Neymar. Malgré un contrat allant jusqu'en 2027 avec Paris, le Brésilien ne semble plus vraiment en odeur de sainteté aux yeux des décideurs qataris. Déjà poussé vers la sortie l'été dernier, le numéro 10 du PSG fait à nouveau l'objet de rumeurs concernant un possible transfert au mercato. Le feuilleton Neymar risque donc de faire énormément parler dans les semaines à venir et ce lundi, pour Midi Libre , c'est Raï qui a pris la parole à propos de son compatriote.

PSG : La presse allemande relance le feuilleton Zidane https://t.co/d2C8mGDenG pic.twitter.com/rxQtdEd43o — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

« Il a un talent fou »

Joueur mythique du PSG, Raï s'est confié sur la situation de Neymar au sein du club de la capitale. Alors que le Brésilien n'est actuellement pas au mieux à Paris, son compatriote a confié : « Il y a des hauts et des bas. Mais il a un talent fou. Je suis très admiratif. Seulement, parfois, il y a des polémiques autour de lui qu'il provoque un peu sur le terrain ou en dehors. Au fond, c'est quelqu'un de bien, mais parfois, il n'arrive pas à gérer de la meilleure façon ».

« Je garde l'espoir qu'il donne encore beaucoup de joie aux supporters »