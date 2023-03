Neymar : Le PSG prépare une révolution, le casse-tête commence

Thomas Bourseau

Le PSG préparerait son renouveau en marge du mercato estival et il semblerait que Neymar n’entre plus dans les plans du club de la capitale. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à un feuilleton rapide pour le Brésilien. Explications.

Lors des sept dernières éditions de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné à cinq reprises au stade des 1/8èmes de finale. Et ce, bien que le président Nasser Al-Khelaïfi ait amorcé une révolution en juin 2022 après la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football et juste avant l’arrivée de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur.

Neymar serait serein pour contrer la révolution du PSG

Dès l’été dernier, Luis Campos voulait vendre Neymar et selon Le Parisien, le dirigeant du PSG cultiverait toujours ce désir à l’approche du prochain mercato. Cependant , The Athletic confiait lundi que le Brésilien avait à cœur de prendre sa retraite en tant que joueur du PSG, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2027. Et selon Goal Brésil, Neymar ne serait pas vraiment inquiété.

Neymar sait que le PSG va peiner à le vendre

En effet, le PSG ne l’aurait pas encore averti d’une éventuelle vente lors du prochain mercato. Pire, Neymar saurait pertinemment les difficultés que le PSG rencontrera pour vendre Neymar au vu de ses émoluments au club ainsi que l’importante indemnité de transfert requise pour boucler cette opération. Le ton est donné.