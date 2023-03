«C’est un cauchemar» : Il réclame une folie à 150M€ pour Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar ne semble plus faire l’unanimité au PSG. Néanmoins, vendre le Brésilien serait très compliqué compte tenu de son bail, mais également de sa nouvelle blessure à la cheville. Par conséquent, pour Daniel Riolo la solution est simple : faire un chèque de 150M€ pour résilier le contrat du numéro 10 de la Seleçao.

De nouveau blessé à la cheville, Neymar a été opéré et ne rejouera plus de la saison. Un nouveau coup dur pour le Brésilien qui relance son avenir au PSG. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en 2027, il est difficilement envisageable de voir un club investir sur le numéro 10 de la Seleçao . C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo propose une solution radicale : une rupture de contrat.

«Allez à 150M€ tu te débarrasses de lui»

« Le contrat de Neymar va jusqu’en 2027 ? Non mais là c’est un cauchemar, il faut absolument que je me réveille. Son contrat est à 35M€ par an à peu près... allez à 150M€ tu te débarrasses de lui. Au point où ils en sont, ils se sont mis dans la merde tous seuls. Il va falloir le même chèque à d'autres joueurs. Il faudra faire la même à Verratti et à Marquinhos », confie l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot .

«Neymar annonce un emmerdement et il a même plaisir à le faire»