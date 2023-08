Neymar : Le PSG au cœur d’une folle opération ?

Thomas Bourseau

Sentant qu’il serait temps de tourner la page PSG, Neymar cultiverait le souhait de revenir au FC Barcelone. Néanmoins, au vu des problèmes financiers dont fait face le Barça, une folle opération avec l’Arabie saoudite serait à l’étude en coulisse. Explications.

C’est à ne plus rien y comprendre dans le dossier Neymar. En effet, le Brésilien semblait être bien parti pour être la nouvelle tête de gondole du PSG avec le départ de Lionel Messi pour l’Inter Miami et l’éventuel transfert de Kylian Mbappé avant la fin du mercato. Néanmoins, d’après L’Équipe et Sky Sports , la star brésilienne aurait fait savoir aux dirigeants du PSG ces dernières heures de sa volonté d’aller voir ailleurs dès cet été et ce, bien qu’il soit contractuellement lié au club parisien jusqu’en juin 2027. En effet, Neymar aurait à cœur de retrouver… le FC Barcelone à en croire L’Équipe .

Neymar veut retrouver le FC Barcelone !

Passé de 2013 à 2017 au FC Barcelone avant de rejoindre le PSG, Neymar aurait pleinement l’intention de retrouver le club blaugrana qui risque, comme le PSG, de passer à côté du coup Bernardo Silva bien parti pour poursuivre à Manchester City. Selon SPORT , un retour de Neymar au FC Barcelone ne serait clairement pas impossible en l’état, malgré les difficultés financières rencontrées par le club culé. Cependant, son processus d’arrivée ne serait pas commun.

Un départ en Arabie saoudite puis un prêt au Barça ?