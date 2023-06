Neymar : Il envoie une punchline sur le nouvel entraîneur du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attendu par le PSG, Luis Enrique s’apprête à être nommé au poste d’entraîneur en lieu et place de Christophe Galtier cet été. L’entraîneur espagnol aurait déjà convaincu Neymar et Marco Verratti de rester au Parc des Princes cet été, mais Daniel Riolo s’interroge à ce sujet et lance un avertissement au PSG.

Ce n’est plus un secret, Luis Enrique sera le prochain entraîneur du PSG et un accord a été trouvé entre le technicien espagnol et la direction du club de la capitale, qui a déjà programmé le départ de Christophe Galtier. Comme l’a révélé L’EQUIPE mardi, Enrique aurait déjà un impact fort sur le mercato du PSG puisque Neymar et Marco Verratti, qui étaient initialement annoncés sur le départ, auraient finalement décidé de rester au Parc des Princes avec cette nomination de Luis Enrique qui apprécie beaucoup le profil des deux stars.

Mbappé veut lâcher le PSG, l’énorme bombe de la presse espagnole https://t.co/KNSkZgtV6B pic.twitter.com/eW9ZKl8CEs — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Neymar et Verratti relancés par Luis Enrique

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo s’est confié à ce sujet : « Tout le monde dit que Luis Enrique, ça va être l’autorité. Si c’est l’autorité, il va juger et il ne vient pas pour faire la nounou et relancer les joueurs cramés. Si ces fameux joueurs sont réellement bons à nouveau, se remettent à travailler, ont le foot comme priorité, sont capables de courir sur le terrain, d’être performants, de jouer plus de trente matchs par an, dans ce cas-là Luis Enrique les fera jouer parce qu’il aura eu de l’autorité », estime le chroniqueur.

« S’il vient pour faire la nounou… »