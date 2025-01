Neymar est fini, la terrible annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain à Al-Hilal, Neymar ne semble plus en odeur de sainteté au sein du club saoudien qui avait déboursé pas moins de 90M€ pour le recruter en 2023 en provenance du PSG. Son entraîneur Jorge Jesus dresse même un constat accablant sur le niveau de Neymar, ce qui ne laisse plus de place aux doutes concernant l'avenir de la star brésilienne.

Arrivé à Al-Hilal en 2023 pour 90M€ en provenance du PSG, Neymar n'a pas vraiment brillé en Arabie Saoudite puisqu'il s'est rapidement blessé, et peine désormais à retrouver son meilleur niveau. A tel point que son départ soit plus que jamais évoqué alors que son contrat s'achève en juin prochain. Son entraîneur, Jorge Jesus, assure même que Neymar n'a plus le niveau pour jouer à Al-Hilal.

Jorge Jesus n'est pas tendre avec Neymar

« Neymar ne peut plus être performant au niveau auquel il était habitué. Malheureusement, les choses sont devenues compliquées pour lui », a lâché l'entraîneur d'Al-Hilal en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche au sujet de l'avenir de Neymar.

« Certes, il a toujours un contrat avec Al-Hilal, mais maintenant c’est surement à lui de décider de son avenir. En tout cas, nous ne pouvons pas l’inscrire pour le championnat, c’est un championnat de bon niveau et les joueurs ici peuvent très bien jouer en Europe. Neymar ne peut plus », ajoute Jorge Jesus.