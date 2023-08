Neymar, Benzema… Il annonce un projet révolutionnaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Arabie Saoudite est l’invitée surprise de ce mercato. L’état du Moyen-Orient rafle tout et s’affirme comme un acteur majeur du football mondial. Chargé de la pré-saison d’Al-Ahli et du développement de la structure saoudienne en Europe pour trouver des clubs partenaires, Grégoire Akcelrod s’est prononcé en exclusivité sur les ambitions de l’Arabie Saoudite.

Tout a débuté avec le recrutement de Cristiano Ronaldo en janvier dernier. Et puis le projet de l’Arabie Saoudite a connu une accélération fulgurante cet été. L’état est parvenu à attirer de nombreuses stars. Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar ou encore Riyad Mahrez, tous ont accepté de rejoindre le Moyen-Orient. Recruté par Al-Ahli, le Français, Grégoire Akcelrod a accepté de se prononcer sur le projet saoudien lors d’un entretien exclusif au 10Sport.com.

« Je suis vraiment surpris de ce qui se passe en Arabie Saoudite »

« Je suis vraiment surpris de ce qui se passe en Arabie Saoudite. En Europe, on nous dit que ça ressemble à la Chine et que ça ne va être qu’un feu de paille. Je travaille avec le club d’Al Ahli et tous les jours, je vois le fonctionnement, le professionnalisme, je vois aussi la patience qu’ils ont, même dans les négociations avec les joueurs. Il y a certains joueurs, de grands joueurs même, qui sont en négociation avec eux depuis avril. Ce ne sont pas des deals qui se font sur un coup de tête » a lâché le tricolore. Et selon lui, ce n’est qu’un début.

Du lourd est annoncé