Neymar au Real Madrid : La folle révélation !

Repéré au Santos FC au Brésil, Neymar était très attendu en Europe. En 2013, il finit par choisir le FC Barcelone, un choix qui s'est avéré logique pour lui. Pourtant le Real Madrid avait déjà placé ses pions dans ce dossier et Javier Bordas, ancien dirigeant du club catalan, assure qu'il y avait des chances de le voir signer à Madrid.
Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Neymar a forcément attiré l'attention avant même son arrivée en Europe. Le Brésilien était dans les petits papiers du Real Madrid en plus du FC Barcelone mais il n'a pas hésité à donner l'avantage au club catalan lorsque l'opportunité s'est présentée.
Neymar au Real Madrid, il dit non
Avant sa signature au FC Barcelone, Neymar a étudié la possibilité de rejoindre le Real Madrid. Il a finamement été séduit par le club catalan où Lionel Messi l'attendait. « Neymar aurait aussi pu signer au Real Madrid. Il était tout près de les rejoindre, mais lorsqu'il a vu l'opportunité de rejoindre le Barça, il a décliné l'offre. C'était un immense fan du Barça. La plupart des joueurs rêvent de jouer pour le Barça » assure Javier Bordas, ancien dirigeant du FC Barcelone, dans un entretien pour Sport.
Neymar signe au Barça, c'est la consécration
En 2013, Neymar ne mettra pas longtemps avant de marquer les esprits au FC Barcelone. Le joueur brésilien forme avec Lionel Messi et Luis Suarez un trio d'attaque formidable et très efficace. Mais à 33 ans, cette époque-là est révolue depuis longtemps et son palmarès est un peu décevant si l'on prend en compte son talent.