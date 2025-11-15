Neymar au Real Madrid : La folle révélation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Repéré au Santos FC au Brésil, Neymar était très attendu en Europe. En 2013, il finit par choisir le FC Barcelone, un choix qui s'est avéré logique pour lui. Pourtant le Real Madrid avait déjà placé ses pions dans ce dossier et Javier Bordas, ancien dirigeant du club catalan, assure qu'il y avait des chances de le voir signer à Madrid.

Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Neymar a forcément attiré l'attention avant même son arrivée en Europe. Le Brésilien était dans les petits papiers du Real Madrid en plus du FC Barcelone mais il n'a pas hésité à donner l'avantage au club catalan lorsque l'opportunité s'est présentée.

Neymar au Real Madrid, il dit non Avant sa signature au FC Barcelone, Neymar a étudié la possibilité de rejoindre le Real Madrid. Il a finamement été séduit par le club catalan où Lionel Messi l'attendait. « Neymar aurait aussi pu signer au Real Madrid. Il était tout près de les rejoindre, mais lorsqu'il a vu l'opportunité de rejoindre le Barça, il a décliné l'offre. C'était un immense fan du Barça. La plupart des joueurs rêvent de jouer pour le Barça » assure Javier Bordas, ancien dirigeant du FC Barcelone, dans un entretien pour Sport.