Incroyable, une guerre a éclaté entre l'OM et son prochain entraineur

Plus de deux semaines après l’annonce du départ d’Igor Tudor, l’OM n’a toujours pas réussi à trouver son prochain entraîneur. Dans cette optique, la piste menant à Marcelo Gallardo est la priorité de Pablo Longoria. Mais la réponse du technicien argentin se fait toujours attendre et les deux parties seraient dans une sorte de guerre de communication.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM sait déjà quel entraîneur il veut pour succéder à Igor Tudor. En effet, Marcelo Gallardo est la priorité de Pablo Longoria afin de devenir le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Si les discussions ont bien avancé ces derniers jours, la réponse de l’Argentin est toujours attendue.

L’OM attend la réponse de Gallardo

L’Equipe confirme malgré tout que Marcelo Gallardo est bien la piste privilégiée de l’OM. Du fait de sa longue expérience sur le banc de River Plate, qu’il a quitté en décembre dernier, et le style de jeu qu’il propose. Mais ce dossier traîne en longueur, alors que l’OM souhaite le boucler le plus tôt possible.

