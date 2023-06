Mourinho : Une révolution arrive au PSG, il vide son sac

Thomas Bourseau

Le PSG semble se diriger vers une nouvelle saison avec Christophe Galtier à sa tête comme le10sport.com vous l’a confirmé. Néanmoins, Jérôme Rothen affirme qu’il faudrait tout changer et offrir les clés de l’effectif à José Mourinho.

José Mourinho pourrait-il devenir le prochain entraîneur du PSG ? C’est en effet ce que la presse affirme ces derrières semaines et particulièrement Foot Mercato. Des discussions auraient déjà eu lieu entre le président Nasser Al-Khelaïfi et The Special One sur une éventuelle recrue en la personne de Sofyan Amrabat. Néanmoins, le10sport.com vous affirmait le 8 mai dernier qu’il n’existait aucun contact entre José Mourinho et le PSG. Et ce vendredi, c’est la douche froide pour les adorateurs de José Mourinho concernant une éventuelle venue au PSG.

Rothen valide la piste Mourinho pour remettre de l’ordre au PSG

le10sport.com vous a en effet affirmé que Christophe Galtier allait poursuivre au PSG la saison prochaine à moins que le technicien français ne fasse pas preuve de suffisamment de motivation pour son ultime année de contrat la saison prochaine. Qu’en est-il de José Mourinho ? Après la défaite de sa Roma en finale de Ligue Europa, Mourinho a confié n’avoir été approché par aucun club ni sélection depuis le Portugal après le Mondial au Qatar.

«Et bien c’est sûr que ça va changer des entraîneurs qu’on a eu dernièrement»