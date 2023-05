Mourinho - PSG : Il jette un froid sur son avenir

Hugo Chirossel

Ces dernières semaines, le nom de José Mourinho est évoqué afin de remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Rome, le Special One serait en conflit avec sa direction et pourrait s’en aller. Interrogé à ce sujet, Francesco Totti a avoué qu’il n’était pas certain que le Portugais soit encore là la saison prochaine.

Souvent lié au PSG ces dernières années, la piste José Mourinho a refait surface dernièrement. D’après RMC Sport , le Special One serait la priorité des dirigeants parisiens en cas de départ de Christophe Galtier. Cependant, selon nos informations, il n’y a pas de contact entre l’entraîneur portugais et le PSG.

Rupture totale entre Mourinho et l’AS Rome ?

Il Messaggero en a remis une couche ce mercredi, en indiquant que rien n’allait plus entre l’AS Rome et José Mourinho. Ce dernier serait en conflit avec Tiago Pinto et pourrait décider de claquer la porte, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024. D’après le quotidien italien, le PSG serait bel et bien une option envisagée par José Mourinho, tout comme le Real Madrid.

« Avant j'étais plus confiant, maintenant moins »