Mourinho : La vérité éclate sur le renouveau du PSG

Les hauts dirigeants du PSG sembleraient avoir à coeur de mener à bien une révolution au niveau de l’effectif, mais aussi du staff technique cet été. Pour remplacer Christophe Galtier, José Mourinho serait pris en considération, mais The Special One pourrait finir par snober le PSG.

Christophe Galtier a annoncé la couleur lors de la conférence de presse de jeudi. Bien qu’il soit placé sur la sellette par bien des médias alors qu’il lui reste une année de contrat au PSG, il semblerait que l’entraîneur du Paris Saint-Germain soit « persuadé » d’être assis sur le banc de touche du club de la capitale la saison prochaine, soit lors de la dernière année de son contrat. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’avait déjà révélé dès le 22 mars dernier, sauf cataclysme, Galtier sera avec Luis Campos, conseiller football du PSG, au club la saison prochaine.

Mourinho prêt à tout plaquer pour le PSG ?

Pour autant, il est spécifié dans la presse que le PSG bougerait ses pions pour José Mourinho notamment. Foot Mercato révélait même dernièrement que The Special One pourrait être emballé par l’opportunité de prendre les rênes de l’effectif du Paris Saint-Germain. Cependant, Mourinho a récemment fait part de son bonheur d’entraîner la Roma où il est sous contrat jusqu’en juin 2024 et que ses joueurs étaient presque comme ses enfants.

José Mourinho est exclusivement concentré sur la Roma