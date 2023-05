Mourinho : Il annonce déjà la révolution au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l’une des pistes prioritaires du PSG en cas de limogeage de Christophe Galtier cet été, José Mourinho fait couler beaucoup d’encre. Et Didier Drogba, qui a déjà travaillé sous les ordres du Special One du temps de Chelsea, annonce que son arrivée devrait tout changer dans le fonctionnement du PSG.

José Mourinho au PSG, faut-il vraiment y croire ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il n’existe à ce jour aucun contact entre Luis Campos et l’entraîneur portugais de l’AS Rome, même si les deux hommes se connaissent bien. Les spéculations vont pourtant bon train au sujet de Mourinho, qui serait le grand favori pour la succession de Christophe Galtier cet été au PSG.

Un proche de Mourinho valide le PSG, Mbappé est prévenu https://t.co/9CMOmYIHFk pic.twitter.com/zM8RRIss2t — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Drogba décortique la méthode Mourinho

Au micro de Canal +, Didier Drogba, qui connaît très bien José Mourinho pour voir travaillé sous ses ordres à Chelsea, s’est confié sur le style du Special One : « José Mourinho respecte tout le monde. Ce qu'il faut savoir c'est que quand il arrive dans un vestiaire il vous fait savoir que : "Je suis là parce que vous n'arrivez pas à gagner et je viens vous aider à développer cette culture de la gagne". Il vous met devant vos responsabilités et devant la réalité », confie Drogba.

« Il va apporter sa touche »