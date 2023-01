Mourinho concerné par le mercato du PSG, il donne sa réponse

Arnaud De Kanel

Comme annoncé plus tôt par le10sport.com, le PSG n'est pas très actif sur le mercato. La faute à une enveloppe limitée et une masse salariale déjà beaucoup trop importante. Alors, le PSG flaire les bons coups et en a identifié un à l'AS Rome, le club coaché par José Mourinho. Ce dernier a répondu à l'intérêt parisien.

Fait rare depuis l'arrivée de QSI au PSG, le club de la capitale fait face à des moyens limités pour recruter. Une situation inédite à laquelle Luis Campos tente de s'adapter. Le Portugais serait en passe d'obtenir la signature de Milan Skriniar pour 0€ et il entend bien profiter de la situation d'un autre joueur du championnat italien qui évolue sous les ordres d'un certain José Mourinho. Le Special One a mis les choses au clair.

Le PSG sur Zaniolo ?

D'après les informations de Foot Mercato , le PSG se serait vu proposer les services de Nicolo Zaniolo. L'Italien n'entre plus dans les plans de José Mourinho qui a décidé de le placer sur la liste des transferts. Et si le PSG pensait pouvoir conclure le deal cet hiver, ça risque d'être compliqué. En effet, José Mourinho ne voit pas son joueur s'en aller avant la fin du mois de janvier.

Mourinho répond