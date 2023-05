Mourinho annonce la couleur pour le PSG

Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma et sous contrat jusqu’en juin 2024, José Mourinho semble chercher un nouveau défi. Ça tombe, bien, plusieurs sources en France comme à l’étranger parlent d’un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain, où le Special One pourrait retrouver un certain Luis Campos, avec lequel il a déjà travaillé par le passé.

Souvent annoncé au PSG depuis le début du projet QSI, José Mourinho pourrait enfin débarquer. Il est en effet annoncé comme l’un des grands favoris à la succession de Christophe Galtier, qui selon notre informations garde la confiance des dirigeants parisiens pour le moment.

Avec la Roma, c’est fini

Dans les colonnes du Corriere dello Sport ce vendredi, Ivan Zazzaroni a fait plusieurs révélations au sujet de José Mourinho. Le directeur du quotidien italien confirme notamment les envies de départ du Portugais, parlant d’une rupture définitive avec les propriétaires de l’AS Roma vraisemblablement survenue il y a quelques semaines.

Mourinho viendrait « volontiers » au PSG