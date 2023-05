Coup de tonnerre pour ce transfert surprise au PSG

La rédaction

Annoncé très proche du PSG ces derniers jours, Luka Vuskovic pourrait rejoindre le club de capitale contre un chèque de 10M€. Cependant, vue de Croatie, ce transfert est encore loin d'avoir abouti et la concurrence reste aux aguets pour le défenseur central de 16 ans, comparé Josko Gvardiol.

Réputé pour son talent à dénicher les cracks du futur, Luis Campos n'a pas encore mis la main sur la perle rare au PSG. Cependant, cela pourrait être pour bientôt. Et pour cause, ces derniers jours, différents médias ont annoncé un accord entre l'Hajduk Split et le PSG pour le transfert Luka Vuskovic (16 ans) contre un chèque avoisinant les 10M€.

Surprise, le PSG annonce une signature ! https://t.co/h2EbW3aQXe pic.twitter.com/aH32NIteHs — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

L'accord pour Vuskovic déjà démenti

Néanmoins, un premier coup de froid vient frapper ce dossier. En effet, selon les informations du quotidien croate Slobodna Dalmacija , Luka Vuskovic est encore loin du PSG. Le média local a contacté l'Hajduk Split qui assure que « le transfert de Vuskovic au PSG n'a pas été convenu ni n'est sur le point de se réaliser . » Sportske novosti , autre média croate, ajoute même que le PSG n'a transmis aucune offre.

La bataille reste ouverte

Par conséquent, la bataille continue pour le jeune défenseur central, régulièrement comparé à son compatriote Josko Gvardiol. Manchester City semble être le principal concurrent du PSG qui devra également se méfier de la Juventus, l'AC Milan, l'Inter et l'AS Roma qui seraient intéressé par Luka Vuskovic selon la presse italienne.