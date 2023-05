Le PSG refait le coup, catastrophe pour Galtier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Christophe Galtier pourrait être amené à quitter le PSG. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, mais la priorité de Nasser Al-Khelaïfi se nommerait Thiago Motta. Il faut dire que l'actuel coach de Bologne connaît parfaitement le club de la capitale où il a évolué pendant six ans et demi. Même si c'est rare depuis l'arrivée de QSI, ce ne serait évidemment pas la première fois qu'un ancien joueur du PSG devient entraîneur du club par la suite. Une histoire que vous retrace Le 10 Sport.

Larqué et Pantelić, les précurseurs au PSG

On commence par un premier cas peu commun, celui d'Ilija Pantelić. Le gardien de but serbe, qui est dans les buts du PSG depuis 1974, va finir la saison 1976-1977 sur le banc parisien aux côtés de Pierre Alonzo à la suite du départ de Velibor Vasović. Un intérim assez court qui ne durera que six matches puisqu'à l'issue de la saison, Pantelić retournera en Yougoslavie. L'année suivante, c'est une situation totalement unique qui va se produire. Il s'agit en effet de Jean-Michel Larqué qui va d'abord découvrir le PSG en tant qu'entraîneur... avant de rechausser les crampons. Après sa fabuleuse histoire longue de 11 ans à l'ASSE, celui qui deviendra un célèbre consultant, débarque à Paris en 1977 et devient à 29 ans, l'un des plus jeunes entraîneurs en France. Mais alors que la saison se passe mal, il va reprendre sa carrière de joueur et devenir entraîneur-joueur. A l'issue de la saison, il quitte son rôle d'entraîneur et redeviendra joueur à partir de 1978.

Fernandez et Ricardo, les premiers anciens à faire gagner le PSG

Les suivants seront des cas plus habituels, mais il faudra attendre 1994 pour qu'un ancien joueur du PSG revienne en tant qu'entraîneur. Mais il s'agit probablement du plus mythique. En effet, Luis Fernandez, qui a déjà marqué l'histoire du club dans sa carrière de joueur, va encore dans la légende du club parisien sur son banc. Dès sa première saison, il réalise le double Coupe de France-Coupe de la Ligue et atteint les demi-finales de la Ligue des champions, battu par l'AC Milan. Mais c'est bien la saison suivante que Luis Fernandez va entraîner dans la légende du PSG avec la victoire en Coupe des Coupes en 1996, le premier et toujours unique trophée européen du club. Il sera remplacé par un autre ancien grand joueur parisien, à savoir Ricardo qui, après une saison 1996/1997 blanche, réussira également le doublé en remportant les deux coupes en 1998. Luis Fernandez reviendra en 2001, mais ne laissera pas la même empreinte jusqu'à son départ en 2003.

Halilhodžić, Fournier, Le Guen, Kombouaré... le PSG des années 2000

Par la suite, le PSG n'a quasiment connu que des anciens joueurs sur son banc. A l'exception de l'ère Guy Lacombe entre décembre 2005 et janvier 2007, quatre anciens Parisiens vont passer par le banc du PSG, à savoir Vahid Halilhodžić (2003-février 2005), Laurent Fournier (février 2005-décembre 2005), Paul Le Guen (janvier 2007-2009) et Antoine Kombouaré (2009-janvier 2012). Une époque qui n'incarne pas réellement la plus belle période de l'histoire du PSG qui se contentera de trois trophées avec ses anciens joueurs sur le banc, à savoir une Coupe de la Ligue avec Paul Le Guen en 2008, et deux Coupes de France avec Vahid Halilhodžić en 2004 et Antoine Kombouaré en 2010. Le Kanak assurera d'ailleurs la transition au début de l'ère qatari jusqu'à la nomination de Carlo Ancelotti.

Pochettino, le précurseur de l'ère QSI

Et les premières années de l'ère QSI ne vont pas réellement voir les anciens Parisiens être mis en avant. Bien que Leonardo soit nommé directeur sportif du PSG en 2011, il faudra attendre janvier 2021 pour voir un ex-joueur du club de la capitale devenir entraîneur. Il s'agit de Mauricio Pochettino. Capitaine du PSG où il a évolué deux ans et demi entre janvier 2001 et 2003, l'Argentin est un précurseur sous l'ère qatari. Néanmoins, son passage n'est pas une franche réussite puisqu'il sera démis de ses fonctions en 2003, un an et demi seulement après sa nomination et sera remplacé par Christophe Galtier. Reste désormais à savoir si Thiago Motta s'ajoutera à cette liste. L'Italo-brésilien pourrait même devenir le premier joueur de l'ère QSI à revenir au PSG en tant qu'entraîneur.