Messi va partir, le PSG a trouvé son successeur

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ardemment courtisé par le PSG durant le mercato hivernal, Rayan Cherki est finalement resté à l’OL, mais la direction du club de la capitale n’a pas tiré un trait pour autant sur son profil. Et alors que le départ de Lionel Messi semble se préciser, le PSG prépare son retour à l’attaque pour Cherki…

Ce n’est plus un secret pour personne, Lionel Messi est bien parti pour quitter le PSG cet été sans prolonger son contrat, et un retour en direction du FC Barcelone semble même se préciser de jour en jour pour l’attaquant argentin. Il faudra donc le remplacer par un profil tout aussi technique durant le mercato estival, et le PSG compte réactiver un ancien dossier à cet effet.

PSG : Le dénouement est proche, un premier indice lâché par Messi https://t.co/ZTnI5iuou6 pic.twitter.com/qnfBQEd7K9 — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Le PSG fonce de nouveau sur Cherki

Comme l’a révélé L’EQUIPE, le PSG courtise toujours Rayan Cherki et entend bien repasser à l’action pour le jeune crack de l’OL, qui était déjà ciblé en janvier. Un profil apte à faire oublier Lionel Messi, mais méfiance tout de même, puisque Newcastle et d’autres écuries étrangères ont également des vues sur Cherki en vue du prochain mercato.

« Le niveau de l’offre était insultant »