Messi : Une bombe est lâchée sur son avenir, il sort du silence

Pierrick Levallet

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? C'est la grande question qui agite le mercato depuis plusieurs mois maintenant. Si son départ du PSG semble presque acté, l'Argentin n'a toujours pas annoncé sa prochaine destination. Al-Hilal est annoncé sur le dossier depuis quelques temps maintenant. Et récemment, un accord était même dévoilé entre les deux parties. Le club saoudien est alors sorti du silence afin de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi est au coeur d’un véritable feuilleton autour de son avenir depuis plusieurs mois maintenant. Si son départ du club de la capitale semble presque acté, sa prochaine destination reste encore à déterminer. L’Arabie Saoudite aimerait le faire venir. Al-Hilal serait d’ailleurs prêt à lui offrir un contrat en or massif d’après certaines rumeurs.

PSG : «Un mercenaire», Lionel Messi se fait détruire en direct https://t.co/Grk0wqwXU3 pic.twitter.com/apC1IEVzxU — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Direction l'Arabie Saoudite pour Messi ?

Et il y a quelques jours, l’ AFP annonçait un accord entre Lionel Messi et Al-Hilal. L’agence affirmait même que l’affaire était conclue et que l’Argentin allait bien retrouver Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite à l’issue de la saison. L’information a rapidement été démentie par Jorge Messi, père de La Pulga . Et même le président d’Al-Hilal y est allé de son petit mot.

«Le groupe est plus important pour moi qu’un joueur»