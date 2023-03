Messi - PSG : Une nouvelle offre colossale attendue

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le 30 juin prochain, Lionel Messi sera libre de s’engager où il veut puisqu’il ne sera plus son contrat avec le PSG. Le club de la capitale n’a pas changé de cap et souhaite toujours le conserver. Mais l’équipe saoudienne d’Al Hilal insiste et serait prêt à faire monter les enchères pour s’offrir le champion du monde argentin.

C’est un dossier qui va faire parler un moment. Dans le dur avec le PSG depuis son retour de la Coupe du monde, Lionel Messi s’est même fait siffler dimanche dernier au Parc des Princes. Une situation qui vient se mêler à son avenir puisque Messi sera en fin de contrat le 30 juin prochain.

Le PSG veut le garder, mais…

Et pour le moment, il n’y a toujours pas de prolongation. Comme l’a révélé le10sport.com, le PSG n’a pas changé de cap et entend toujours conserver Lionel Messi. Une information confirmée par Rudy Galetti.

… Al Hilal est prêt à miser gros !

Le journaliste italien ajoute également que l’Arabie saoudite n’a pas dit adieu au champion du monde argentin. Pendant que le PSG prend son temps, Al Hilal insiste et serait prêt à faire monter les enchères pour Lionel Messi. Le FC Barcelone, son club de toujours, est aussi sur le coup. A Messi de trancher !