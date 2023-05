Messi - PSG : Une date est annoncée pour son avenir

L'aventure de Lionel Messi au PSG devrait, selon toute vraisemblance, prendre fin dans les prochaines semaines. Néanmoins, l'avenir du joueur au sept Ballons d'Or n'est pas encore tranché. Plusieurs options sont sur la table de l'Argentin qui devrait, selon Tyc Sports, prendre sa décision après les matchs de la sélection albiceleste.

À bientôt 36 ans, Lionel Messi n'entend pas raccrocher les crampons tout de suite. L'Argentin est à la recherche d'une nouvelle aventure alors que son passage à Paris risque de s'arrêter dans les prochaines semaines.

(🌕) “I was told that it is very difficult Messi’s future will be resolved before the Argentina National Team games (15/20 June) - He’ll go on a tour in Asia without knowing his future and so it’ll be decided during his vacation days.” @gastonedul 🇦🇷 pic.twitter.com/bjRJojS7CS