Messi - PSG : Un incroyable scénario est annoncé

Axel Cornic

Arrivé libre en 2021, Lionel Messi devrait partir de la même façon du Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques semaines et si une prolongation semblait possible cet hiver, tout a basculé et elle semble désormais être devenue impossible. Il faudra pourtant encore attendre avant de connaître la vérité...

Toujours très performant à bientôt 36 ans, Lionel Messi a l’intention de poursuivre encore quelques saisons au plus haut niveau. Ça ne devrait pas se faire au PSG, puisque de plus en plus de médias annoncent une séparation imminente.

PSG : Galtier lâche une grosse annonce, Riolo dégoupille https://t.co/KeOVLECuuB pic.twitter.com/Smnx9zTPL2 — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Messi va prendre sa décision dans les prochains jours...

C’est le cas de Mundo Deportivo , qui annonce que les prochains jours seront bouillants pour Lionel Messi. Ce dernier devrait en effet trancher définitivement pour son avenir et ne devrait donc pas lever l’option présente dans son contrat avec le PSG, sur une année supplémentaire.

Mais pourrait garder le secret !