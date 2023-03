Messi - PSG : Coup de théâtre, il fait une annonce décisive

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi tarde à prendre une décision pour son avenir. Si le PSG espérait ces derniers mois prolonger son numéro 30, ce dernier douterait aujourd’hui d’un avenir dans la capitale française et songerait sérieusement à retrouver le FC Barcelone. De son côté, Joan Laporta ne cache pas ses ambitions de rapatrier l’Argentin.

Alors qu’il n’est jamais parvenu à pleinement s’intégrer dans la capitale française, Lionel Messi réfléchit à deux fois avant d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, les discussions entre les deux parties ont été entamées il y a plusieurs mois, mais le dossier est aujourd’hui à l’arrêt, Lionel Messi doutant de son avenir à Paris. Selon la presse espagnole, l’Argentin s’imagine retourner au FC Barcelone, où Joan Laporta l’attend les bras ouverts.

PSG : Messi retourne sa veste et prend une décision hallucinante https://t.co/bJlgVybaHQ pic.twitter.com/wUKSU7n59Q — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

« Il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes », lâche le président Joan Laporta

Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube ‘The business and money behind sports’ , relayé par Relevo , le président du FC Barcelone lance un appel du pied direct à Lionel Messi. « C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a été le joueur le plus important de l'histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis. Messi est un joueur du PSG et je dois le respecter , a indiqué Joan Laporta. Il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes. Nous verrons bien. Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle entre Messi et le Barça. »

Le vestiaire aussi attend le retour de Messi