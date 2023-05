Messi provoque un scandale, le PSG prépare un mercato de folie

Hugo Chirossel

Suspendu pour deux semaines à la suite de son escapade en Arabie Saoudite, Lionel Messi ne devrait plus être un joueur du PSG la saison prochaine. L’Argentin arrive au terme de son contrat et son départ semble désormais acté. D’après Loïc Tanzi, cela va avoir un gros impact sur le mercato estival du club de la capitale.

Entre Lionel Messi et le PSG, c’est terminé. L’Argentin s’est rendu en Arabie Saoudite, pays dont il est ambassadeur du tourisme, sans l’accord de sa direction, au lendemain de la défaite contre Lorient (1-3). Ce que les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas laisser passer, en suspendant le septuple Ballon d’Or pour les deux prochaines semaines. Libre de tout contrat à la fin de la saison, cette sanction semble définitivement acter le départ de Lionel Messi.

Messi - PSG : C’est la fin, il annonce le verdict https://t.co/xrScXY8TSJ pic.twitter.com/MAxCqzhyhu — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

« Le PSG va pouvoir avoir plus de liberté »

Ce qui pourrait faire les affaires du PSG, dans l’optique du prochain mercato estival : « Le départ de Messi ? Je pense que ça aura une influence énorme (sur le mercato). Déjà financièrement, car le PSG va pouvoir avoir plus de liberté. Ensuite car le club va pouvoir rééquilibrer un peu plus son équipe. Luis Campos parle souvent de “puzzle” en privé pour construire ses équipes. On va voir comment il va y arriver cet été, mais il est déjà conforté dans sa volonté de ramener un nouvel attaquant », a indiqué Loïc Tanzi, dans un chat réalisé avec des internautes sur le site de L’Équipe .

