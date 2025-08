Messi, Neymar, Mbappé… L’annonce fracassante avant son transfert au PSG !

A 23 ans, Hugo Ekitike est aujourd'hui un joueur de Liverpool. Cet été, les Reds ont dépensé une fortune pour recruter le Français qui était à l’Eintracht Francfort. La question est maintenant de savoir si l’attaquant va réussir à trouver sa place, ce qu’il n’avait pas réussi à faire au PSG. Il faut dire qu’Ekitike était alors en concurrence avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, dont il n’avait toutefois pas peur.

Cet été, Liverpool réalise un mercato XXL avec des sommes folles dépensées. En attendant peut-être une arrivée d’ Alexandre Isak , les Reds ont d’ores et déjà recruté Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ou encore Hugo Ekitike . Auteur de prestations remarquées à l’ Eintracht Francfort , l’attaquant français a donc convaincu le champion en titre de lâcher 90M€ pour se l’offrir. Une nouvelle occasion pour Ekitike afin de briller au plus haut niveau, ce qu’il n’avait pas réussi à faire au PSG , où il avait signé en 2022 en provenance du Stade de Reims .

« Je vais là-bas pour être titulaire »

Entre Hugo Ekitike et le PSG, ça n’a pas fonctionné. L’attaquant français a échoué au sein du club de la capitale. Il faut dire qu'il était dur pour lui de se faire une place derrière Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Pas de quoi toutefois effrayer Ekitike à l’époque. En effet, pour Marca, Oscar Garcia, qui était l’entraîneur du désormais joueur de Liverpool à Reims, a fait savoir : « Il avait énormément confiance en lui et cette mentalité l’a énormément aidé. Au PSG, il y avait Messi, Mbappé et Neymar, je me rappelle qu’il m’avait dit : « Je vais là-bas pour être titulaire ». Ça n’a pas été le cas, mais il n’avait peur de rien ».