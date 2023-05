Messi - Neymar : «C’est un tel bordel…», il réclame une révolution totale au PSG

Hugo Chirossel

Après une nouvelle saison décevante et une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, du changement est attendu au PSG. Si le départ de Lionel Messi semble désormais acté, Neymar pourrait suivre, ainsi que Marco Verratti. Mais pour Jérôme Rothen, cela ne suffira pas.

En fin de contrat à l’issue de la saison, le départ de Lionel Messi est désormais acté. Ce dernier devrait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite ou bien au FC Barcelone, qui rêve de son retour. Neymar pourrait lui aussi faire ses bagages cet été. En ce sens, plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés à l’idée de le recruter. Mais les deux anciens barcelonais pourraient être suivis de Marco Verratti, qui s’interroge sur son avenir, comme l’a récemment indiqué L’Équipe .

« Il y a des décisions fortes qui doivent être prises »

« C’est un tel bordel… Il y a des décisions fortes qui doivent être prises, c’est souvent concernant les têtes d’affiche. À l’arrivée, il n’y a que Mbappé qui donne satisfaction. Les autres n’ont pas réussi à se greffer, ils l’ont fait une saison, voire deux et après ça a été la débandade. Cela ne pourra pas être pire et ça ne peut qu’être mieux de les remplacer par des joueurs beaucoup plus investis par le projet PSG. Je ne vais pas te dire que c’est une bonne nouvelle sportivement, on parle quand même de Messi et Neymar. Le groupe va s’affaiblir techniquement », a déclaré Jérôme Rothen, dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« Ce n’est pas juste se séparer de joueurs comme Verratti, Neymar et Messi qui va régler la situation »