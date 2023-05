PSG : Neymar veut claquer la porte, sa prochaine destination est annoncée

Pierrick Levallet

Quel sort le PSG réserve à Neymar cet été ? Le Brésilien ne fait plus vraiment l'unanimité au sein du club de la capitale. Les supporters parisiens ont réclamé son départ, et la star de 31 ans ne serait plus vraiment contre quitter le PSG. Une destination claire semble d'ailleurs se dessiner pour son mercato.

Au PSG depuis 2017, Neymar pourrait bien voir son aventure parisienne se terminer à l’issue de la saison. Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027, le Brésilien ne serait plus vraiment désiré dans la capitale. Luis Campos avait déjà essayé de le pousser vers la sortie l’été dernier, et il pourrait bien retenter sa chance cet été.

PSG : Il veut recruter Neymar, le transfert prend forme ! https://t.co/6G9kg6zUkM pic.twitter.com/SkL36EKCRX — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Neymar sur le départ ?

Et de son côté, Neymar ne serait plus autant opposé à l’idée d’un départ. La star de 31 ans aurait été déçue par les supporters, qui ont manifesté leur colère et réclamé son départ devant chez lui. Il faut cependant qu’il trouve un club qui veut bien l’accueillir pour quitter le PSG. Et une tendance semble se démarquer de plus en plus.

La Premier League est favorite