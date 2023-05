PSG : Il veut recruter Neymar, le transfert prend forme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant plus dans les plans du PSG, Neymar pourrait plier bagage durant le mercato estival. L’international brésilien, engagé jusqu’en 2027, semble en effet disposé à changer de club, ne se sentant plus désiré dans la capitale. Son avenir pourrait désormais s’écrire en Premier League, avec l’intérêt prononcé d’une formation en particulier.

Devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football après son transfert à 222M€ en 2017, Neymar n’est pas parvenu à justifier l’investissement réalisé par le PSG à cette époque. Le Brésilien s’est davantage illustré par ses absences que par ses prouesses dans les grands rendez-vous et apparaît désormais comme un indésirable dans l’esprit de Luis Campos, désireux de s’en séparer depuis sa nomination dans la capitale. Réticent jusqu’à maintenant à l’idée de plier bagage, Neymar aurait depuis revu sa position.

Neymar prêt à claquer la porte ?

Choqué par la venue d’une cinquantaine de supporters du PSG devant son domicile pour réclamer son départ comme le révélait récemment L’Équipe , Neymar serait désormais enclin à partir. Selon ESPN , le Brésilien a revu sa position, ne se sentant plus le bienvenu à Paris et estimant qu'il serait préférable pour lui de jouer ailleurs la saison prochaine. Et une première tendance se dégage déjà en cas de départ.

Neymar éjecté, le PSG va se faire recaler sur le mercato https://t.co/2aidMX80KS pic.twitter.com/A7Q6mHvmU9 — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Une arrivée en Premier League envisagée, Chelsea à l’affût

ESPN confirme en effet que Neymar préférerait rejoindre la Premier League en cas de transfert cet été, ou bien de prêt, le PSG n’écartant aucune option pour acter le divorce avec son numéro 10. Newcastle ou encore Manchester United ont récemment été cités parmi les prétendants, mais c’est Chelsea qui semble le plus intéressé à ce jour à en croire ESPN . Todd Boehly, le propriétaire du club londonien, est fan du Brésilien et voudrait le voir évoluer du côté de Stamford Bridge à l’avenir. Celui-ci s’est déjà entretenu en février avec le président Nasser Al-Khelaïfi pour discuter notamment de la star auriverde.

Neymar ne s’imagine pas en Espagne ou au Brésil