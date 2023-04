Messi : Le PSG balance tout sur son départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble bien parti pour s’en aller libre en juillet prochain puisqu’une prolongation ne semble clairement plus d’actualité. Et une source proche de la direction parisienne confirme cette tendance pour l’attaquant argentin, dont le départ laissera place à une nouvelle ère au PSG.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! La tendance générale est à un départ libre de l’international argentin au terme de son contrat en fin de saison, d’autant qu’il affole déjà le mercato : le club saoudien d’Al-Hilal lui aurait fait parvenir une offre légendaire avec un salaire de 400M€ par an, tandis que le FC Barcelone travaille également sur un retour de Messi. Quoiqu’il en soit, le PSG semble désormais motivé à l’idée de tourner la page…

PSG : Messi a tranché pour sa prochaine destination https://t.co/dAIP8Khhjf pic.twitter.com/Cwl2wDqFYd — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Métamorphose du PSG, sans Messi

Interrogée dans les colonnes de La Provence, une source proche du PSG se livre sans détour sur la probabilité d’un départ de Messi cet été pour relancer le projet : « Son départ est plus probable, mais pas certain (…) Le club veut opérer une complète transformation culturelle. Laisser partir Messi serait la continuation de ce changement culturel, mais les supporters vont devoir s’adapter car on ne peut pas avoir les deux. Si vous optez pour la jeunesse, cela signifie que les résultats ne seront pas automatiques. Il faudra qu’ils soient patients », indique cette source.

Neymar également concerné par un départ ?

À noter que Lionel Messi ne serait pas la seule star offensive du PSG concernée par la tendance d’un départ cet été. Neymar, qui avait été déjà poussé vers la sortie par Luis Campos lors du dernier mercato estival, fait également l’objet de nombreuses spéculations puisque le conseiller sportif portugais envisagerait toujours de s’en séparer cet été. Mais contrairement à Messi, le Brésilien est solidement engagé jusqu’en 2027 au PSG avec un gros salaire, ce qui limite donc les perspectives de vente.