Messi : Il reçoit une offre révolutionnaire

Baptiste Berkowicz

Libre de s'engager où il le souhaite après la fin de son aventure au PSG, Lionel Messi voit son avenir s'écrire du côté de la MLS. Selon toute vraisemblance, la franchise de David Beckham, l'Inter Miami, est prête à accueillir le joueur au sept Ballons d'Or dans quelques jours. Un contrat hors du commun l'attend.

Suite à un passage décevant au PSG, surtout lors de sa première année, Lionel Messi ouvrira une nouvelle page de sa légendaire carrière dans les prochains jours. Malgré les sollicitations de l'Arabie saoudite ou encore du FC Barcelone, l'Argentin se dirige vers les États-Unis.

L'Inter Miami comme priorité

David Beckham l'attend sans doute avec la plus grande impatience. Lionel Messi devrait rejoindre la franchise de l'ancien international anglais, l'Inter Miami, de façon imminente. Le confort de vie pour la famille de l'Argentin ainsi que la compétitivité, relative certes, du championnat américain, auront eu raison de l'avenir du joueur qui fêtera ses 36 ans à la fin du mois de juin.

Un contrat inédit à la clé ?