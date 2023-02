Messi et Neymar vers un transfert, le PSG a trouvé sa prochaine star

La rédaction

Bloqué par le fair-play financier, le PSG n'a pas pu recruter de joueur cet hiver. La faute à une masse salariale extrêmement élevée, estimée à 728M€. Le PSG va donc devoir largement dégraisser en fin de saison pour tenter de repartir sur des bases saines. Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat et Neymar semble poussé vers la sortie. Mais en cas de perte de ces deux joueurs, le PSG a un plan.

Direction les côtes ouest anglaises, du côté de la Merseyside, à Liverpool ou Mohamed Salah pourrait bien venir au PSG en cas de départ des deux stars parisiennes, Neymar et Messi. L'Égyptien semble être en panne d'imagination sur le terrain et un nouveau challenge pour lui ne serait pas à exclure.

Un contrat de 400 000£ par semaine

Pour faire venir la star égyptienne de Liverpool, il faudra tout de même pour le PSG mettre la main à la poche. Tout d'abord, selon Football Insider , qui a dévoilé cette rumeur, Mohamed Salah a prolongé son contrat avec Liverpool l'été dernier jusqu'en 2025 et gagnerait 450 000€ par semaine, soit 23,4M€ par an. Une somme conséquente, mais bien loin du contrat de Messi qui lui permet de gagner 41M€ par an.

Salah vaut cher