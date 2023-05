Messi - Cristiano Ronaldo : Un mercato légendaire prend forme

Pierrick Levallet

Un mercato phénoménal se prépare en Arabie Saoudite. En effet, Cristiano Ronaldo serait sur le point d'être rejoint par Lionel Messi, qui aurait un accord de principe avec Al-Hilal. D'autres stars pourraient imiter les deux légendes. Angel Di Maria est envisagé, et d'autres grands noms devraient suivre lors du prochain mercato estival.

Cet hiver, Cristiano Ronaldo a surpris son monde. Ayant rompu son contrat avec Manchester United, le quintuple Ballon d’Or s’est envolé en Arabie Saoudite et a signé à Al-Nassr. Mais cet été, le Portugais pourrait être rejoint par son rival historique. En effet, Lionel Messi se rapproche de plus en plus d’un départ du PSG. Son contrat expire en juin prochain et il n’a pas encore prolongé. Dans le même temps, Al-Hilal pousse pour le convaincre. Un accord de principe a même été trouvé entre les deux parties autour d’un contrat de 500M€ par an. Lionel Messi s’apprêterait à rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. D’autres stars pourraient d’ailleurs les imiter.

Di Maria s'apprête à imiter Messi et Cristiano Ronaldo

Rudy Galetti révèle qu’Angel Di Maria serait également dans le viseur d’un club saoudien. Alors que son contrat avec la Juventus prend fin en juin prochain, le champion du monde 2022 pourrait se laisser tenter par une aventure en Arabie Saoudite. Les négociations avec les Bianconeri peinent à démarrer et la situation actuelle de la Vieille Dame pourrait pousser l’Argentin à aller voir ailleurs.

D'autres stars arrivent en Arabie Saoudite

Le journaliste italien indique que d’autres grands noms pourraient suivre. Roberto Firmino vient de faire ses adieux à Anfield. Le Brésilien quittera Liverpool à l’issue de la saison, son contrat arrivant à son terme. L’Arabie Saoudite songerait à le faire venir, à l’instar de Lucas Moura. Également en fin de contrat en juin prochain, le joueur de 30 ans va devoir se trouver un nouveau club. Il pourrait donc imiter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors du prochain mercato estival et s’envoler vers le pays du Golfe. L’Arabie Saoudite serait en train de préparer un mercato absolument fou cet été. À suivre...