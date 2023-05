Messi - PSG : Un accord à 500M€ est trouvé

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble se rapprocher d'un départ du PSG. Mais sa prochaine destination demeure encore un mystère. L'Argentin est convoité par le FC Barcelone, la MLS et l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, Al-Hilal ne lésinerait pas sur les moyens pour le convaincre. Et le club saoudien serait en train de toucher au but dans ce dossier.

La fin de saison approche, et l’aventure de Lionel Messi au PSG également. L’Argentin arrive en fin de contrat et il n’a toujours pas prolongé. La tendance semble d’ailleurs être plutôt à un départ pour le champion du monde 2022, son engagement expirant en juin prochain. Reste néanmoins à savoir où il rebondira cet été.

L'Arabie Saoudite fonce sur Messi

Le FC Barcelone rêve de le rapatrier, la MLS se tient à l’affût et l’Arabie Saoudite lorgne également sur le septuple Ballon d’Or. Après Cristiano Ronaldo cet hiver, Lionel Messi pourrait aussi rejoindre la Saudi Pro League. L’Argentin est annoncé depuis de nombreuses semaines dans le viseur d’Al-Hilal. Et le club saoudien avancerait dans le bon sens dans les négociations.

Un accord de principe a été trouvé