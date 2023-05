PSG : Une star du projet QSI va suivre Messi

Pierrick Levallet

Cet hiver, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde et a signé à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Mais d'ici quelques temps, le Portugais pourrait être rejoint par d'autres stars. Lionel Messi se rapprocherait de plus en plus d'Al-Hilal. Mais ce n'est pas tout. Un autre champion du monde intéresserait l'Arabie Saoudite cet été.

Après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pourrait être le prochain à rejoindre l’Arabie Saoudite. Son contrat avec le PSG arrive à son terme et il n’a pas encore prolongé. La tendance est à un départ pour l’Argentin, et Al-Hilal pourrait en profiter. Le club saoudien est annoncé depuis de nombreuses semaines sur le dossier.

Messi - PSG : Un deal à 80M€ peut tout relancer, il s'explique https://t.co/fmmUeCCK7n pic.twitter.com/1Rn9NqoS1Y — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Messi se rapproche de l'Arabie Saoudite

Un accord de principe entre Al-Hilal et Lionel Messi aurait même été trouvé autour d’un contrat de 500M€ par saison. Le septuple Ballon d’Or se rapproche de plus en plus de l’Arabie Saoudite. Et il pourrait être suivi par un autre champion du monde.

Angel Di Maria va le rejoindre