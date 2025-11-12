Messi au PSG : Deux ans après, la vérité éclate enfin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, l'histoire d'amour s'est au fil du temps transformée en cauchemar pour les deux parties. La séparation à l'été 2023 a été rude, générant un certain ressentiment du côté du champion du monde qu'il a partagé dans la presse. Mais lors de sa dernière intervention médiatique, ses propos énoncés ont été différents.

Le 10 août 2021, le Paris Saint-Germain officialisait la signature de Lionel Messi qui faisait ses adieux au FC Barcelone, en pleurs, 48 heures plus tôt en raison de l'incapacité du club culé de rallonger son contrat. Accueilli en rock star à l'aéroport du Bourget, Messi n'a montré son génie que de manière épisodique à Paris et surtout pas lorsqu'on attendait de lui qu'il fasse passer un cap au club en Ligue des champions.

«On pourrait croire que Paris ait été un enfer, mais ce n'était pas le cas» Après un départ agité du PSG vers l'Inter Miami succédant à une polémique sur une visite en Arabie saoudite sans en avoir l'aval du club, Lionel Messi avait fait part à plusieurs reprises de son mal-être pendant ses deux saisons passées au PSG. En interview avec SPORT, l'octuple Ballon d'or a livré une version différente de son discours habituel. « On pourrait croire que Paris ait été un enfer, mais ce n'était pas le cas. Quand je dis que je n'ai pas passé un bon moment, c'est parce que je ne me sentais pas bien dans ce que je faisais et dans ce que j'aime faire, jouer au football, au quotidien, les entraînements, les matchs. C'est parce que je ne me sentais pas bien personnellement ».