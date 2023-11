Messi a pris une décision pour son avenir

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le PSG pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Alors qu'il a déjà soufflé ses 36 bougies, le champion du monde argentin se rapproche de plus en plus de la retraite sportive. Mais à en croire Sergio Agüero, Leo Messi aurait décidé de profiter du moment présent le plus longtemps possible.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a fait ses valises, avant de s'envoler vers Miami l'été dernier. En effet, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur de l'Inter de David Beckham, et ce, pour une durée de deux saisons et demie.

Agüero se prononce sur la retraite de Messi

Alors qu'il a déjà fêté ses 36 ans, Lionel Messi est de plus en plus proche de la retraite. Malgré tout, la Pulga préférerait ne pas y penser. En effet, comme l'a annoncé Sergio Agüero, Leo Messi a pris une décision concernant la fin de sa carrière de footballeur.

«Il veut profiter le plus longtemps possible»