Zinédine Zidane reçoit une première réponse pour son avenir

Toujours sans club après son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane pourrait finalement rebondir au sein d’une équipe qu’il connaît très bien. Ces dernières heures, le champion du monde 1998 est annoncé parmi les options de la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri. Mais ce dernier ne semble pas vraiment inquiet pour son avenir, alors qu’il ne fait plus l’unanimité chez les Bianconeri.

Cet été, Zinédine Zidane aurait pu reprendre du service. Le technicien français était le grand rêve du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino à la tête du PSG comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais finalement, Luis Campos s’est tourné vers Christophe Galtier. Zinédine Zidane est donc encore sans club. Mais une opportunité en Serie A serait en train de se présenter à lui.

Ce vendredi, Tuttosport a révélé que Zinédine Zidane serait l’une des pistes chaudes de la direction de la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri. Ce dernier ne fait plus vraiment l’unanimité et pourrait voir sa place être remise en question dans les prochaines semaines. Les dirigeants bianconeri envisageraient donc Zinédine Zidane comme successeur, lui qui est encore très attaché au club turinois. L'ancien du Real Madrid connaît d'ailleurs parfaitement l'environnement puisqu'il y a évolué en tant que joueur entre 1996 et 2001.

Massimiliano Allegri: “I missed all the rumours ‘Allegri close to being fired’. One bad game and it’s ‘Allegri’s job in danger’ on the press. Funny!” ⚪️⚫️ #Juventus“I’m confident about our future, so I told the players: don’t ruin me the international break, I need some relax”. pic.twitter.com/DChBM9ZgEm