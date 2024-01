Mercato : Zidane sauveur de l’Algérie après le fiasco à la CAN ?

La rédaction

Avant le début de la CAN 2024, l’Algérie faisait partie de ces nations qui pouvaient prétendre au sacre final. Mais voilà que pour les Fennecs, le tournoi a viré au fiasco. Ça s’est soldé par une élimination dès le 1er tour et cela a été fatal à Djamel Belmadi. L’Algérie se cherche désormais un nouveau sélection. Et si Zinedine Zidane endossait le costume de sauveur ?

Alors qu’on connait désormais les affiches des huitièmes de finale de la CAN, cela se fera sans l’Algérie. Menés pourtant par leur star Riayd Mahrez, les Fennecs n’ont pas réussi à gagner un seul match dans un groupe pourtant facile composé de la Mauritanie, l’Angola et le Burkina Faso. L’Algérie a alors terminé dernière de son groupe et cette CAN 2024 est donc déjà terminée pour la bande à Djamel Belmadi. Ce dernier a d’ailleurs fait les frais de ce fiasco. En effet, Belmadi a quitté dans la foulée ses fonctions de sélectionneur de l’Algérie.

Zidane - OM : L’Arabie Saoudite confirme ! https://t.co/Ju0kVoFV7i pic.twitter.com/L4DfPVUUOW — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Zidane sélectionneur de l’Algérie ?

L’Algérie devrait maintenant repartir sur un nouveau projet. Mais avec quel sélectionneur ? Certains ont un grand rêve et il se nomme Zinedine Zidane. Aujourd’hui toujours libre de tout contrat, l’ancien entraîneur du Real Madrid cherche un projet pour relancer sa carrière de technicien. Et si c’était sur le banc des Fennecs ? Le côté affectif pourrait parler pour Zidane, lui qui a des origines algériennes.

L’embarras du choix pour Zidane ?

Mais Zinedine Zidane reste un des entraîneurs les plus courtisés. En effet, même s’il n’a plus travaillé depuis mai 2021, le Français a des prétendants un peu partout en Europe. Zizou a notamment été annoncé avec l’Arabie Saoudite à l’OM tandis que le Qatar en a longtemps rêvé au PSG. A moins que Zidane ne décide encore d’attendre que la place se libère sur le banc de l’équipe de France, malgré la prolongation jusqu’en 2026 de Didier Deschamps.



Alors, Zidane doit-il être le sauveur de l’Algérie ?